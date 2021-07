Tiziano Ferro è membro dei Grammy Academy

Il cantautore scrive sui social di essere nominato membro della commissione.

Tiziano Ferro farà parte della commissione votante della Recording Academy, l’organizzazione che dal 1958 assegna gli ambitissimi premi della musica Grammy Awards. Fino ad oggi, soltanto un italiano era entrato a far parte del board, ovvero il compositore e direttore d’orchestra Gabriele Ciampi.

Da oggi sono membro votante della Grammy Academy. Mi sento investito da infinita emozione ed enorme senso di responsabilità.

Grazie. Voterò con la passione e la coscienza di chi ha dedicato tutta la vita alla musica.

Che bel viaggio.

Il Premio Grammy, o Grammy Award in inglese, è il più prestigioso riconoscimento in ambito musicale e un premio tra i più importanti dell’industria dello spettacolo. Assegnato per i risultati conseguiti nel settore della musica, viene generalmente considerato come l’equivalente dei premi Oscar nel mondo del cinema. Originariamente chiamato “Gramophone Award”, è presentato dalla National Academy of Recording Arts and Sciences (detta anche Recording Academy), una associazione di artisti e tecnici statunitensi coinvolti nell’industria musicale.