Filippo Turetta, i genitori rinviano l’incontro con il figlio in carcere

29/11/2023

Il colloquio autorizzato dalla procura di Venezia tra Filippo Turetta e i genitori, Nicola e Elisabetta, è stato momentaneamente posticipato. La coppia, alle prese con la confessione di Filippo riguardo all’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchetin, ha scelto di prendersi del tempo prima di affrontare un incontro ad alta intensità emotiva dietro le sbarre.

Il difensore, l’avvocato Giovanni Caruso, ha comunicato alla direzione del carcere di Verona che sarà necessario preparare, con il supporto psicologico adeguato, il ragazzo e i suoi genitori prima di affrontare questo momento delicato.

Non è ancora possibile stabilire quanti giorni occorreranno prima che i genitori possano varcare la soglia del carcere di Montorio. Tuttavia, si apprende che, per oggi, lo studente universitario potrà incontrare l’avvocato per un colloquio. Ciò avviene dopo l’interrogatorio di garanzia, in cui il ventunenne ha ammesso la responsabilità nell’omicidio di Giulia.

Nonostante la situazione, Turetta si mostra tranquillo in carcere, senza avanzare richieste particolari e interagendo con il suo compagno di cella.

Spostati i funerali di Giulia Cecchettin

I funerali di Giulia Cecchettin non si svolgerannosabato nella Basilica di Santa Giustina a Padova e la data delle esequie, la prossima settimana, sarà decisa dallo stesso papà della 22enne, Gino. Lo ha stabilito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è svolto oggi nel capoluogo euganeo.