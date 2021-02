L'annuncio della cantante su Instagram

«Dopo 15 anni… ebbene… sì». Con queste parole, condivise su Instagram, la cantante Fiorella Mannoia ha annunciato l’avvenuto matrimonio con Carlo Di Francesco.

Mannoia, 66 anni, ha fatto riferimento alla durata della relazione con il musicista 41enne, professore di Amici, il famoso programma condotto da Maria De Filippi.

I due, prima del grande passo documentato dall’artista, hanno sempre cercato di tenere lontana la loro storia d’amore, riuscendoci. Il matrimonio, così come imposto dalle norme anti Covid-19, ha avuto pochi invitati. La coppia si è vestita come da tradizione: lei di bianco, lui di nero. Tuttavia, occhio alle scarpe: sneakers per entrambi.

Su Instagram la cantante ha ricevuto gli auguri di molti VIP, tra cui Alessandra Amoroso e Emma Marrone.

Fiorella Mannoia raccontò per la prima volta il suo amore nel febbraio 2017 su Vanity Fair: «Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai».