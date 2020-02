Il tweet di Fiorello

Meno tre giorni al Festival di Sanremo e i motori si stanno riscaldando per dare il via alla settimana televisiva più ‘calda’ dell’anno. Perché la kermesse non è solo una gara tra cantanti ma un evento che racchiude il costume e l’attualità dell’Italia.

Le critiche, come al solito, saranno tante (e ne abbiamo avuto un ampio antipasto nelle scorse settimane). Molti sui social già dicono che non seguiranno le puntate e per le motivazioni più disparate. Tuttavia, come sempre accaduto, Sanremo catalizzerà l’attenzione e le discussioni e di certo l’hashtag #Sanremo2020 sarà costantemente in cima ai trending topic. Non si farà altro che parlare di quanto accadrà fuori e dentro l’Ariston, coronavirus permettendo. E BlogSicilia, con Massimo Minutella in trasferta, farà da ‘sentinella’ ogni giorno qui e su Facebook.

Anzi, a proposito dell’epidemia, Fiorello ha dato su Twitter il via ufficialmente alla sua trasferta sanremese con una mascherina antibatterica ‘regale’ (sì, perché con una corona al centro con chiaro riferimento al virus). E non solo. Lo showman siciliano ha anche mostrato un pass che ‘istituzionalizza’ il suo ruolo di ‘amico del conduttore’.

«Pass e mascherina, inizia il mio Sanremo», ha scritto come didascalia Fiorello che già promette momenti esilaranti. Sarà, infatti, il ‘battitore libero’ del Festival ma, di certo, consiglierà dietro le quinte l’amico Amadeus, naturalmente al centro dei riflettori.