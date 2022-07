È successo a Firenze

Un turista inglese di 40 anni è stato trovato morto a Firenze, all’interno di una camera di un hotel di vicolo dell’Oro, nella zona del Ponte Vecchio. L’allarme è stato lanciato dalla sua compagna, una 45enne, ferita e portata d’urgenza in ospedale dov’è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul corpo dell’uomo sarebbero state riscontrate delle lesioni, anche se la morte sarebbe sopraggiunta per un infarto.

La coppia è arrivata nel capoluogo toscano ieri sera, venerdì 15 luglio. A richiamare l’attenzione del personale e degli altri ospiti dell’albergo le urla provenienti dalla stanza dei due. All’arrivo della polizia, la donna è subito apparsa in condizioni gravissime ed è stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso di Careggi, dove ha ripreso conoscenza ed è stata sottoposta a intervento chirurgico per le lesioni riportate.

Nell’hotel è stato attivato anche il sopralluogo della polizia scientifica e del medico legale. Sono due le ipotesi privilegiate dall’indagine in corso per fare luce su quanto successo: o una lite culminata in tragedia o un gioco erotico finito male, anche se quest’ultima sembra la pista più probabile.