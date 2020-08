È successo a Fiumicino (Roma)

A Fiumicino (Roma), oggi pomeriggio, intorno alle 16, un 51enne ha investito un 44enne per tre volte davanti alla moglie e alla figlia di 14 anni.

Stando a quanto si è appreso, il 51enne era a bordo di un’Alfa 147 e percorreva via Giorgio Giorgis, quando ha incrociato sulla propria strada il 44enne che si trovava a bordo di una Ford Fiesta.

Il 51enne, in cura presso il centro di salute mentale di Fiumicino, ha iniziato a suonare e a lampeggiare imputando alla famiglia una velocità non consona al tratto di strada percorso. Arrivati alle due rotatorie in via Giuseppe Fontana, il 51enne li ha tamponati.

A quel punto il 44enne, che era alla guida del veicolo, è sceso per verificare i danni e l’uomo l’ha investito tre volte. La figlia di 14 anni ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ostia che hanno arrestato il 51enne per tentato omicidio. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.

La vittima è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Camillo in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.