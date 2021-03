È successo in provincia di Como

70 suore dell’Istituto della Nigrizia di Buccinigo di Erba sono risultate positive al coronavirus. Lo hanno riportato la Provincia di Como e il Corriere di Como.

La sindaca del comune lombardo, Veronica Airoldi, ha anche indirizzato una lettera al governatore Attilio Fontana, al suo vice, Letizia Moratti, e ai direttori generali di Asst Lariana e Ats Insubria protestando per i ritardi nella campagna vaccinale.

«Non sono in grado di dare risposte ai cittadini – ha scritto – Il sistema di vaccinazione non ha superato la prova dei fatti. Centinaia di cittadini erbesi sono in vana attesa di una chiamata o di un sms da diverse settimane. Mi risulta che le convocazioni avvengano a singhiozzo e inspiegabilmente non venga rispettato l’ordine di età».

Le suore sono in isolamento all’interno della loro struttura residenziale dove vengono curate dai medici: nessuna ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Di recente un focolaio di coronavirus si è registrato anche nell’Istituto Cabrini di Codogno, in provincia di Lodi, dove sono decedute quattro suore.