Ad Aosta

Ad Aosta, all’Istituto San Giovnni Bosco, nove suore sono risultate positive al Covid-19.

Lo ha confermato la direttrice dell’Istituto: “Siamo tutte vaccinate con seconda dose, alcune fra le suore contagiate avevano già anche la terza. Qualcuna non ha avuto sintomi, altre stanno già guarendo”, ha spiegato.

Quando sono comparsi i primi sintomi “ci siamo auto isolate. In ogni caso solo due o tre di noi hanno contatti con i bambini e l’attività della scuola”.

Come conseguenza, i 200 bambini dell’asilo e delle elementari “per oggi sono in DAD, nessuno è in quarantena”. Subito “abbiamo messo in atto la prudenza, la predichiamo, non avrebbe avuto senso non farlo. Adesso stiamo molto attente anche fra di noi e ci sosteniamo, bisogna essere vigili e vitali, altrimenti rischiamo un altro dolore, la depressione. Continueremo a fare le cose con semplicità e prudenza”.