Aveva 47 anni

Continua il bollettino delle vittime sui luoghi di lavoro in Italia.

Un operaio è morto stamattina, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo, nel Foggiano. L’uomo stava lavorando ad un cantiere, segnalato correttamentne, quando è stato investito da un mezzo pesante. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Nel tratto di autostrada interessato dall’incidente è giunto il sostituto procuratore di Foggia Oriana Tantimonaco.

La vittima aveva 47 anni ed era campano. L’uomo stava predisponendo la segnaletica per l’apertura di un cantiere per l’installazione di bande rumorose sul margine laterale della carreggiata quando è stato travolto. L’incidente ha coinvolto anche altri due operai: uno è rimasto leggermente contuso e ha rifiutato le cure mediche, l’altro è illeso.

La vittima lavorava per la ditta Edil San Felice di Nola (Napoli), subappaltatrice di Autostrade. A investirlo è stato un tir guidato da un camionista originario della provincia di Brindisi. L’autista del mezzo pesante si è fermato per i soccorsi. Il 47enne sarebbe rimasto schiacciato tra il tir che lo ha investito e il camion della ditta per cui lavorava.

“La Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia esprime, a nome di tutta la comunità dei lavoratori autostradali, il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’operaio impiegato nelle attività di un cantiere in A14 per conto di una ditta esterna. La società tutta vuole inoltre esprimere la più sentita vicinanza ai familiari del lavoratore e la massima disponibilità a contattarli, appena possibile, per offrire loro ogni supporto utile per le eventuali necessità”. Così in un comunicato la Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. “Il Direttore di Tronco di Bari di Aspi, appena appresa la notizia, insieme al personale della divisione ha naturalmente offerto la massima collaborazione alle autorità competenti impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’evento”, conclude il comunicato.