L'incidente nel Regno Unito

Nel Regno Unito una Ford Fiesta è andata a sbattere contro il posteriore di una Lamborghini e il video ha fatto il giro del mondo. L’incidente è avvenuto a Ceetham Hill, a Manchester, lo scorso week-end.

Nella clip si vede la supercar blu brillante ripresa dal passeggero di un’altra auto. Mentre la Lamborghini si dirige verso il traffico, il guidatore aziona i freni ma una Fiesta argentata, che arriva da dietro, non riesce a fermarsi e finisce per sbattere contro il retro della costosissima Lamborghini.

Chi filma dice: «Oh merda!». E si vede persino un pennacchio di fumo che si alza dal cofano della Lamborghini. Di chi la colpa? Il dibattito è online. C’è chi dice: «Colpa della Lamborghini che accelera quando svolta a sinistra e quasi si ferma quando gira». Un altro: «Se sbatti contro qualcuno da dietro è sempre colpa tua» per via della distanza da rispettare». Un altro ancora: «O eri troppo vicino per fermarti in tempo o avevi abbastanza spazio ma non stavi prestando attenzione».

La Lamborghini protagonista suo malgrado dell’incidente ha un valore di 248mila dollari, cioè poco più di 200mila euro.

IL VIDEO: