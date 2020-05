È successo a Forlì

Curiosa la storia che proviene da Forlì. Quattro ragazzi, di nazionalità cinese, tra i 22 e i 24 anni, sono stati sanzionati dalla Polizia mezz’ora dopo l’entrata in vigore delle misure previsto dall’ultimo DPCM, ovvero nella notte di lunedì scorso, 4 maggio.

Come raccontato su RavennaToday.it, una volante, nel corso di un normale servizio di pattugliamento, ha fermato un veicolo con a bordo quattro persone, due maschi e due femmine.

Il conducente del mezzo, un 24enne residente a Lugo (Ravenna), ha cercato di giustificare la sua presenza con la necessità di incontrare la fidanzata, una 22enne di Forlì ma che, in realtà, era seduta al suo fianco.

Gli altri due, invece, seduti dietro, di 24 e 22 anni, non hanno saputo giustificare la loro presenza in quell’orario, dentro l’auto dell’amico. Inoltre, nessuno ha voluto compilare la necessaria autocertificazione per motivare lo spostamento.

Conseguenza inevitabile? 533,33 euro di multa cadauno (perché la violazione è stata commessa mediante l’uso di un veicolo) che potrebbe scendere a 373,34 se pagata entro 30 giorni.