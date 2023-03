A Formigine (Modena)

A Formigine, comune della provincia di Modena, è stato trovato ieri pomeriggio, venerdì 10 marzo, in un’abitazione, il corpo senza vita di un uomo, originario di Bazzano (Bologna), Alessandro Gozzoli.

A lanciare l’allarme è stata la sorella, intorno alle 17.30: la donna era entrata nell’appartamento, che si trova in via Bassa Paolucci, perché non aveva più notizie del 40enne che non rispondeva al telefono. A sua volta, era stata allertata dai suoi colleghi: l’uomo, infatti, lavorava in un’agenzia di consulenza per il lavoro a Modena.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, il medico legale e il pubblico ministero. Si è appreso che il corpo era legato sul suo letto con delle corde e, tra le ipotesi, c’è anche un gioco erotico finito male. Non si sa se senza vestiti o meno. Gli inquirenti, però, non escludono neanche la pista dell’omicidio.

I vicini, contattati dalla stampa locale, hanno raccontato che il 40enne era una persona affidabile, seria e sorridente.