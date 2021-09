Distrutto un appartamento

Una esplosione causata da una fuga di gas, questa mattina poco dopo le 7:30, ha distrutto un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Atteone, al civico 136, in zona Torre Angela a Roma.

Una deflagrazione potentissima in seguito alla quale si è sviluppato un incendio che ha interessato l’appartamento ridotto in macerie ed anche porzioni di appartamenti sottostanti.

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco tra cui nuclei speciali per la ricerca di persone nei crolli. Infatti, gli occupanti della palazzina sono stati evacuati, incluso un cane portato giù da pompieri attraverso le scale montate all’eterno, ma si teme possano esservi dispersi.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale del VI gruppo e i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca.

Nell’esplosione avvenuta nell’appartamento a Torre Angela, si contano 3 persone ferite tra le quali il proprietario dell’appartamento distrutto, rimasto ustionato e trasportato, cosciente, a mezzo 118 al Sant’Eugenio. Altre due persone sono contuse; si trovavano nell’appartamento accanto interessato dall’onda d’urto.

I Vigili del fuoco, terminata l’ispezione, hanno escluso la presenza di persone al di sotto delle macerie. I Vigili del fuoco sono al lavoro ora per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area coinvolta.