La NATO sarà rafforzata

Il presidente degli USA Joe Biden ha annunciato che saranno rinforzate le truppe della NATO in Europa, sottolineando che l’Alleanza atlantica e necessaria oggi più “di quanto non lo sia mai stata”.

Biden ha spiegato che la NATO sarà “rafforzata in tutte le direzioni in ogni ambito: terra, aria e mare”.

Nel dettaglio:

Potenziamento della flotta di cacciatorpediniere navali statunitensi da quattro a sei a Rota, in Spagna .

. Quartier generale permanente in Polonia del 5° Corpo d’armata.

del 5° Corpo d’armata. Una “brigata di rotazione aggiuntiva” in Romania , composta da “3.000 combattenti e da un’altra squadra di combattimento di 2.000 membri”.

, composta da “3.000 combattenti e da un’altra squadra di combattimento di 2.000 membri”. Potenziamento degli schieramenti a rotazione nei Paesi baltici .

. Due squadroni aggiuntivi di F-35 in Gran Bretagna .

. “Difesa aerea aggiuntiva e altri equipaggiamenti in Germania e in Italia“.

Biden ha spiegato che “insieme ai nostri alleati ci assicureremo che la NATO sia pronta a far fronte alle minacce da qualunque direzione provengano”. E ancora: “In un momento in cui Putin ha mandato in frantumi la pace in Europa e ha attaccato i principi dell’ordine basato sulle regole, gli Stati Uniti e i nostri alleati faranno un passo avanti. Stiamo dimostrando che la NATO è più necessaria ora di quanto non lo sia mai stata ed è importante come non lo è mai stata”.

In relazione poi all’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO, storicamente neutrali, il presidente degli USA ha affermato che a Putin si è ritorta contro la strategia alla base della guerra in Ucraina: “Questo è esattamente ciò che non voleva ma è esattamente ciò che deve essere fatto per garantire la sicurezza dell’Europa”.