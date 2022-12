Restano altri 2 dispersi

Stamattina, a Casamicciola, a Ischia, sono stati trovati i corsi senza vita di due degli ultimi quattro dispersi della frana che ha colpito l’isola. Entrambi i corsi sono stati estratti dai vigili del fuoco. Il primo corpo senza vita è stato estratto in via Santa Barbara e l’altro in via Celario. Non si conoscono ancora le identità dei due uomini ritrovati.

Però, il primo corpo è stato trovato nei pressi della zona in cui è stata trovata la prima vittima della frana, Eleonora Sirabella. I soccorritori, perciò, sono convinti che si possa trattare del corpo di Salvatore Impagliazzo, il compagno della giovane.

Nello Musumeci: “Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per disastro colposo”

A proposito della tragedia, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, durante l’informativa urgente alla Camera, ha comunicato che “la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per disastro colposo a carico di ignoti. Lo Stato e la Protezione Civile forniranno tutta la collaborazione necessaria”.

Musumeci ha annunciato “un primo piano di interventi urgenti con misure volte in primis al soccorso della popolazione, in seconda battuta alla rimozione delle situazioni di pericolo per l’incolumità, in seguito al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche”.

L’ex presidente della Regione Siciliana ha aggiunto: “Il tema del triste e diffuso fenomeno dell’abusivismo edilizio e quanto possa essere questo causa o concausa della calamità, che ha appassionato il dibattito politico e sulla stampa, è un tema che non può essere più eluso”.