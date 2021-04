La cantante confessa "Il mio amore è work in progress"

Francesca Michielin, ospite a Verissimo sabato 3 aprile, ha parlato della sua esperienza a Sanremo e ha svelato di essersi tagliata i capelli per uno scopo benefico.

Con il brano Chiamami Per Nome portato all’Ariston in coppia con Fedez ha trovato nuova linfa, e il Teatro dell’Ariston è stata l’occasione per trovare una dimensione ancora più perfetta.

Francesca Michielin a Verissimo racconta che dalla prima sera del Festival si è tagliata i capelli

“Li ho tagliati la prima sera di Sanremo, prima di esibirmi sul palco dell’Ariston con Fedez. Volevo farlo da tempo e li ho donati a un’associazione in forma anonima. Sono associazioni che raccolgono capelli per poi donarli a malati oncologici“, ha affermato.

Francesca Michielin si racconta a Verissimo

E ha rivelato che è il papà ad averle trasmesso “l’attenzione per l’altro”.

“Grazie a mio padre ho iniziato a fare volontariato nella mia città”, ha detto la cantante. Michielin ha parlato anche della sua amicizia con Orietta Berti, definendola “una delle persone più belle mai incontrate”.

Silvia Toffanin le mostra alcuni filmati d’epoca che ricostruiscono il suo percorso da piccola stella di X Factor ad artista di riferimento del pop contemporaneo, infine si parla della vita sentimentale

Francesca Michielin usa l’espressione “work in progress” e non nasconde un certo imbarazzo. “In questo momento sono felice”, racconta quando parla di un equilibrio raggiunto tra gli impegni musicali e la vita personale.

Fuori Dagli Spazi è il sottotitolo di Feat, seconda edizione di Stato Di Natura con 4 nuovi brani, inclusa la canzone sanremese. A Sanremo Francesca ha conosciuto Orietta Berti e ne è rimasta innamorata. “Voglio fare un documentario insieme a lei”, dice nel suo encomio alla personalità tenera e autoironica della voce di Quando Ti Sei Innamorato.