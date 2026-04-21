C’è chi sceglie il Duomo, chi una villa sul lago di Como, chi una cattedrale carica di storia. Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale, ha optato per qualcosa di più autentico, più selvaggio, più vero: una spiaggia di Marzamemi, il gioiello del Siracusano incastonato nell’estremo lembo della Sicilia orientale.

Le nozze nel lido

Il matrimonio con Hayet, nome di origine araba che significa “vita”, e mai nome fu più azzeccato, si è celebrato sul lido Agua Beach con un rito civile sobrio, intimo, circondato da una trentina di persone care. Niente red carpet, niente vip in parata, niente telecamere dei salotti televisivi. Solo il mare, il vento caldo del Mediterraneo e trent’anni di storia condivisa da suggellare finalmente con un sì.

L’amico di Berti

A officiare la cerimonia è stato Guglielmo Pacchione, proprietario della location e amico della coppia: un dettaglio che racconta tutto dello spirito della giornata. Il ricevimento si è poi spostato all’Agua Green Resort, dove la festa ha preso il ritmo che si addice a un uomo dal carattere diretto e solare come Berti.

Il fascino di Marzamemi

Ma Marzamemi, diciamolo, non è una cornice qualunque. Il borgo marinaro, con le sue reti da pesca stese al sole, le piazzette di pietra lavica, le tonnare che sembrano fotogrammi di un film di Visconti, è diventato negli ultimi anni una delle mete più ricercate del turismo di lusso internazionale. La consacrazione definitiva era arrivata nell’estate del 2022, quando Domenico Dolce e Stefano Gabbana avevano scelto proprio questi vicoli e queste acque cristalline per presentare una delle loro collezioni più celebrate: modelle e modelli tra i trabocchi e le barche dei pescatori, alta moda che abbracciava l’anima più autentica del Sud. Un evento che aveva fatto il giro del mondo e trasformato Marzamemi in un brand glamour a tutti gli effetti.

Berti e Hayet questo posto lo frequentano da quindici, vent’anni. Lo conoscevano quando ancora non era sulla bocca di tutti, quando era solo il loro angolo di paradiso lontano dai riflettori. La vera definizione di stile, si sa, è arrivare prima degli altri.

Compleanno e nozze

Il giorno del matrimonio ha poi regalato un dettaglio che solo un ex calciatore poteva trasformare in poesia: coincideva con il suo cinquantanovesimo compleanno e con lo scudetto ormai prossimo dell’Inter. Berti, che nerazzurro lo è nel sangue, ha sorriso e parlato di “doblete” perfetto — la battuta di un uomo che non ha perso il sense of humor nemmeno davanti all’altare.

Hayet, francese di origine algerina, è la madre dei suoi figli Leonardo, vent’anni, e Lorenzo, diciassette. Una famiglia costruita lontano dai gossip, cresciuta in parte ai Caraibi, approdata ogni estate su questa lingua di Sicilia come fosse casa. Perché, in fondo, lo è diventata davvero.