Lo ha annunciato il ministro della salute Olivier Véran

In Francia presto la contraccezione ormonale sarà completamente rimborsata dalla Previdenza Sociale. Lo ha annunciato stamattina il ministro della Salute. Olivier Véran ha, infatti, dichiarato che la contraccezione gratuita riguarderà presto un numero maggiore di donne.

Ciò perché dal 1° gennaio 2022, la contraccezione sarà gratuita per le donne sotto i 25 anni. Davanti alle telecamere di Les 4V, il ministro ha chiarito: «Ci sarà il supporto alla contraccezione ormonale, la valutazione biologica che può accompagnarla, la consulenza sulla prescrizione e tutte le cure che sono associate».

Come ha ricordato la giornalista Caroline Roux durante l’intervento di Olivier Véran, la contraccezione è già gratuita per i minori dai 15 ai 18 anni dal 2013. Ma, secondo il ministro, è urgente estendere questi rimborsi a una categoria di donne più ampia.

Questo annuncio segue un’osservazione del governo: «C’è un calo della contraccezione tra un certo numero di giovani donne, e la prima ragione è quella di rinunciare per motivi finanziari. È, infatti, ingiusto che le donne rinuncino a prendere la pillola o optino per altri mezzi contraccettivi per mancanza di denaro, soprattutto in un momento della vita in cui molte di loro non hanno ancora una stabilità professionale».

La misura costerà al governo francese circa 21 milioni di euro all’anno. I metodi contraccettivi sono già gratuiti in Gran Bretagna. La Spagna mette a disposizione pillole anticoncezionali gratuite e sovvenziona altre forme di contraccezione. Diversi altri paesi europei offrono contraccettivi gratuiti o sovvenzionati.