È successo in Francia

In Francia, la polizia sta cercando un operaio di una segheria che ha ucciso, a colpi di arma da fuoco, due colleghi dopo essere stato rimproverato per non avere detto «bonjour», buongiorno, quando è arrivato per cominciare il suo turno. Lo racconta il Daily Mail.

Da martedì scorso, 11 maggio, il 29enne Valentin Marcone è ricercato dai poliziotti che stanno indagando sul duplice omicidio avvenuto nel villaggio di Les Plantiers, nel sud del Paese. La polizia ha riportato che Marcone, sposato con un figlio neonato, ha ucciso il capo Luc Teissonnière, 55 anni, e il collega Martial Guerrin, 32 anni, intorno alle 9.30.

Testimoni hanno affermato che Marcone ha aperto il fuoco con una pistola dopo essere stato rimproverato da Teissonnière per non avere salutato quando è arrivato nel luogo di lavoro. Teissonnière è stato colpito tre volte alla testa. Poi Marcone ha puntato la pistola su Guerrin che stava cercando di intervenire.

Marcone, un cacciatore esperto che possiede dozzine di armi legali, è poi fuggito nella foresta circostante e da allora non è stato più visto. Sebbene la polizia non abbia rivelato un movente ufficiale, i colleghi sostengono che Marcone, di recente, si era scontrato con il suo capo per l’orario di lavoro.

L’uomo, con addosso un camice mimetico, è scomparso tra le montagne ed è in possesso di almeno una pistola e di munizioni «in abbondanza», come rivelato dagli investigatori. Nella sua caccia sono impegnati «circa 300 poliziotti e soldati». Eric Maurel, il procuratore di Nimes, ha avvertito che l’uomo rappresenta «un pericolo molto reale per la sicurezza pubblica» e che chiunque lo abbia notato deve avvisare immeditamente le autorità.

Infine, il fatto che Marcone abbia portato una pistola al lavoro «suggerisce una premeditazione».