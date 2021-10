La vincita più alta di sempre in Europa

In Francia sono stati vinti all’EuroMillions 220 milioni di euro.

Al momento, non si sa nulla sul fortunato.

Il precedente record era di 200 milioni di euro.

Nuovo record europeo stabilito in Francia: vinti ieri sera, venerdì 15 ottobre, 220 milioni di euro all’EuroMillions. Non si sa nulla sull’identità del vincitore, a parte il fatto che ha convalidato il suo bigllietto in un punto vendita o sul sito della FDJ (Française des Jeux), che ha il monopolio delle lotterie e delle scommesse sul territorio francese e sui territori d’oltre mare.

Il misterioso fortunato è diventato il più grande vincitore di una lotteria in Francia, con 20 milioni in più rispetto al suo predecessore. Tale vincita è anche un record assoluto in Europa. Il precedente record continentale, 210 milioni, risaliva al 26 febbraio 2021. L’FDJ ha previsto da 4 a 6 milioni di scommesse nel concorso di ieri. In Europa sono stati convalidati quasi 60 milioni di biglietti, secondo le stime fornite dal sito tirage-gagnant.com.

Con una probabilità di uno su 139.838.160, il fortunatissimo francese ha azzeccato i cinque numeri corretti: 21, 26, 31, 34, 49, oltre alle due stelle 2 e 5. Il sorteggio è stato effettuato intorno alle 21:05 negli studi di Boulogne-Billancourt.

A differenza dell’estrazione del lotto, la FDJ e l’EuroMillions non indicano inizialmente la Regione in cui è stato convalidato il biglietto né se sia stato registrato su internet, com’è avvenuto con il vincitore di 200 milioni di euro. Si sa soltanto che grazie a questo jackpot, il 113° vinto nel Paese, la Francia diventa la seconda Nazione in cui è stato convalidato il maggior numero di jackpot ed è dietro al Regno Unito (114 grandi vincitori). Qualche informazione in più dovrebbe trapelare tra qualche settimana, dal momento che il vincitore ha 60 giorni per farsi avanti.

Con 220 milioni di euro, il nuovo ricco può acquistare 1,8 tonnellate di caviale Beluga premium, 700.000 scooter elettrici, cenare tutte le sere al Guy Savoy da più di 1.000 anni o magari reclutare anche il giocatore del PSG Neymar, acquistato per 222 milioni di euro dal Barcellona. Visto da un’altra angolazione, il jackpot investito al tasso del 3% permette di incassare 550.000 euro di interessi ogni mese senza toccare il capitale.