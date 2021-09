Il premio conquistato in un casinò online

La Dea Bendata bacia un operaio di Catania che domenica scorsa ha centrato una vincita da oltre 650mila euro. A Messina invece altra vincita, seppur nettamente inferiore, con il gioco del Lotto. Il colpo da 650 mila euro è arrivato con la slot “Dead or Alive 2” del provider NetEnt, sul casinò online di Planetwin365. Con una giocata di 9 euro, il giocatore ha ottenuto delle “free spins”, giocate gratuite offerte dal casino stesso, che gli hanno permesso di ottenere in pochi minuti il premio da 657mila euro, uno dei più alti realizzati in Italia su una slot classica.

Il vincitore: “Acquisterò casa”

Raggiunto telefonicamente, l’anonimo vincitore ha spiegato di lavorare saltuariamente in fabbrica e di avere tre figli piccoli. Nonostante la vincita, lunedì mattina è andato lo stesso a lavorare, in attesa dell’investimento che ora potrà permettersi di fare: comprare una casa nuova dove andare a vivere con la sua famiglia.

La vincita di Messina

La Sicilia sorride anche con il Lotto: nel concorso di martedì 28 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 25.475 euro in seguito a una giocata di quattro numeri su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro, per un totale di 846 milioni da inizio anno.

L’ultima vincita

La Sicilia è stata la grande protagonista di una delle estrazioni del Lotto nel settembre scorso. Nel concorso del 18 settembre, come riportato da Agipronews, a Ragusa sono state centrate vincite per 270 mila euro con la fortuna che ha premiato diversi giocatori che hanno centrato il terno secco sulla ruota di Torino con i numeri 9-38-88. Tre di loro si sono aggiudicati 45 mila euro mentre altri 6 sono stati premiati con una vincita da 22.500 euro ciascuno.

A luglio la Sicilia ancora fortunata

La Sicilia nell’agosto scorso sfiorò il colpo grosso al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 31 luglio, a Marina di Ragusa è stato centrato un “5” da 33.610,45 euro, una delle vincite più alte di giornata. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Dandolo 146.

Le vincite dei mesi scorsi

Il SuperEnalotto ha fatto centro in Sicilia nel concorso dell’8 giugno quando è stato centrato un “5” del valore di 22.520,75 euro. La giocata vincente è stata registrata nel bar di via Vittorio Emanuele 494 a Palermo. Il secondo 5 in pochi giorni visto che nel concorso del 5 giugno è stato centrato un “5” del valore di 18.099,54 euro. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di via Roma 168 a Cerda.