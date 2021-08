Cresce il montepremi

SuperEnalotto, la Sicilia a segno: a Marina di Ragusa centrato un “5”

E’ una delle vincite più alte di giornata

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i62,9 milioni di euro

La Sicilia sfiora il colpo grosso al SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 31 luglio, a Marina di Ragusa (RG) è stato centrato un “5” da 33.610,45 euro, una delle vincite più alte di giornata. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Dandolo 146.

Le vincite dei mesi scorsi

Il SuperEnalotto ha fatto tappa in Sicilia nel concorso dell’8 giugno quandoè stato centrato un “5” del valore di 22.520,75 euro. La giocata vincente è stata registrata nel bar di via Vittorio Emanuele 494 a Palermo. Il secondo 5 in pochi giorni visto che nel concorso del 5 giugno è stato centrato un “5” del valore di 18.099,54 euro. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di via Roma 168 a Cerda.

Cresce il montepremi

Il Jackpot, nel frattempo, arriva a 62,9 milioni di euro, che verranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.