Fino al 3 ottobre la mostra dedicata alle sculture gioiello di Patricio Parada

Patricio Parada è un artista cileno, milanese d’adozione

Utilizza particolari tecniche di lavorazione, per esprimere la sua visione neo-barocca della bellezza

Il nome della collezione in mostra tratto da un poema di Pablo Neruda

La storica Galleria Toluian di Catania si rinnova e si apre al design contemporaneo e all’alto artigianato.

Per la prima mostra che inaugura il nuovo corso della galleria, (in V.le XX Settembre 64/A, a Catania), la sede ospiterà da martedì 28 settembre a domenica 3 ottobre, l’artista Patricio Parada, per una settimana dedicata al design del gioiello ed alla bellezza.

Chi è Patricio Parada

Cileno di origine e milanese d’adozione, Parada realizza gioielli che sono piccole opere d’arte. Vere e proprie “sculture da indossare”, risultato della sua ricerca su forme e volumi che fanno dell’asimmetria e della linea organica il loro tratto distintivo.

La mostra che celebra la luce e le variazioni cromatiche

“Claro come una làmpara, simple como un anillo” la frase tratta dal celebre “Poema 15” di Pablo Neruba, è il nome e al tempo stesso il leit motiv della collezione in mostra, che celebra la luce con l’utilizzo dell’oro, arricchito con pietre preziose e semi-preziose, e poi dell’argento, del rodio e del bronzo, metalli di cui l’artista ama esplorare tutte le variazioni cromatiche.

La visione neo-barocca di Parada, i suoi arabeschi e merletti

Utilizzando una particolare tecnica di lavorazione, Patricio Parada riesce a ridurre i metalli in lamine sottili e malleabili, e a inciderli con un disegno a ricamo che li rende simili ad arabeschi o merletti, in una visione neo-barocca dove l’eccesso diventa bellezza che non passa inosservata.

La mostra è visitabile tutti i giorni a ingresso gratuito, dalle ore 10 alle 20.