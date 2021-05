Il ricordo del leghista e quello che scrisse nel 2013

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, su Twitter, ha ricordato Franco Battiato, l’artista siciliano scomparso oggi, martedì 18 maggio, nella sua casa di Milo.

L’ex vicepremier ha scritto: «Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te… Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco Battiato».

“Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…”

"Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…"

Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Maestro, Franco #Battiato.





Al ricordo di Salvini, però, ha replicato, deputato delche, su Facebook, ha affermato: «Imbarazzante. Come sempre», accostando al post di cordoglio un post del 2013 in cui il leghista scriveva: «Franco Battiato, grande artista ma piccolo uomo».

Parole affermate da Salvini nel marzo 2013 quando Battiato era assessore alla cultura della Regione Siciliana e, nella sede del Parlamento Europeo, disse: «Queste troie che si trovano in parlamento farebbero qualsiasi cosa. È una cosa inaccettabile. Aprissero un casino».

Battiato, poi, qualche tempo dopo, intervendo a Otto e mezzo su La7 chiarì che il suo discorso era riferito non alle donne ma ai politici in generale. Una critica ai parlamentari, non solo italiani, disposti a tutto pur di mantenere il proprio status.