“Io e Ada Alberti? Facciamo l’amore 8 volte al giorno”, la confessione di Franco Oppini

Redazione di

16/07/2021

Franco Oppini, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha parlato della storia d’amore con l’astrologa Ada Alberti, che dura da 18 anni, con tanto di segreto: «fare l’amore per otto ore al giorno… Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto». Anche la stessa donna, 59 anni, ha ‘confermato’ quanto svelato dall’attore 71enne: «Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante». La coppia, come accennato, sta insieme da molto tempo. Tuttavia, Ada all’inizio era contraria: «Ho capito fin da subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre». L’astrologa, però, negli ulti mesi ha dovuto fare i conti con un letto: «Sono distrutta dal dolore, ancora non avevo metabolizzato la morte di mia mamma ed ora anche questa. Mio papà se n’è andato per Covid. Lui non era stato bene e il medico aveva consigliato di fare il tampone a cui lui era risultato positivo. È stato quindi chiamato il 118 ed è stato ricoverato e hanno iniziato subito le cure». Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti, ha sposato Ada Alberti nel 2003 che ha svelato di essere stata avviata all’astrologia dal padre: «Questa passione mi è stata trasmessa da mio padre in quanto lui era ed è tuttora un astrologo. All’inizio ero molto scettica riguardo a questo campo in quanto ritenevo impossibile che dalla data di nascita di una persona si potesse scoprire così tanto della sua vita. Papà mi regalò un libro sulla storia dell’astrologia ed io cominciai pian piano ad avvicinarmi a questo mondo».

Franco Oppini, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha parlato della storia d’amore con l’astrologa Ada Alberti, che dura da 18 anni, con tanto di segreto: «fare l’amore per otto ore al giorno… Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto».

Anche la stessa donna, 59 anni, ha ‘confermato’ quanto svelato dall’attore 71enne: «Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante».

La coppia, come accennato, sta insieme da molto tempo. Tuttavia, Ada all’inizio era contraria: «Ho capito fin da subito che sarebbe stato al mio fianco per sempre».

L’astrologa, però, negli ulti mesi ha dovuto fare i conti con un letto: «Sono distrutta dal dolore, ancora non avevo metabolizzato la morte di mia mamma ed ora anche questa. Mio papà se n’è andato per Covid. Lui non era stato bene e il medico aveva consigliato di fare il tampone a cui lui era risultato positivo. È stato quindi chiamato il 118 ed è stato ricoverato e hanno iniziato subito le cure».

Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti, ha sposato Ada Alberti nel 2003 che ha svelato di essere stata avviata all’astrologia dal padre: «Questa passione mi è stata trasmessa da mio padre in quanto lui era ed è tuttora un astrologo. All’inizio ero molto scettica riguardo a questo campo in quanto ritenevo impossibile che dalla data di nascita di una persona si potesse scoprire così tanto della sua vita. Papà mi regalò un libro sulla storia dell’astrologia ed io cominciai pian piano ad avvicinarmi a questo mondo».