Le previsioni di IlMeteo.it

In Italia l’ondata di caldo anomalo che ha investito tutta l’Europa durerà fino a sabato. A partire da domenica, un’ondata di aria fredda artica causerà un abbassamento delle temperature, riportando valori tipici dell’autunno sia nel nostro Paese che in altre aree, come Polonia, Germania, Francia e Nord Italia. Le previsioni sono di Andrea Garbinato, responsabile della redazione di iLMeteo.it.

Temperature in calo nelle principali città italiane

“La prossima settimana – spiega Garbinato – sono previste massime di 7 gradi a Torino, 8-9 a Milano e Bologna, 12 a Genova, 13-14 a Firenze e Roma, 16 a Napoli e 19 a Palermo. In Italia non entreremo in una fase rigida invernale, bensì vivremo un periodo ‘normalmente autunnale’: ma attenzione, sembrerà molto più freddo a causa dell’abitudine”. La differenza sarà particolarmente percepibile rispetto ai valori recenti, con picchi di 25 gradi nelle Isole Maggiori, 22 a Napoli, 21 a Roma e Latina.

Attenzione ai temporali nel Sud e sulle coste tirreniche

Garbinato segnala anche la possibilità di temporali forti sulla Sicilia e nel Mar Tirreno centro-meridionale. Fino a domenica, infatti, sono previsti rovesci sparsi sulla Sicilia, in movimento verso la Sardegna meridionale e orientale e alcune aree della costa tirrenica. Un nucleo di instabilità stazionerà sul mare, causando nubifragi intensi: le coste di Sicilia, Sardegna e delle regioni tirreniche restano a rischio temporali a causa delle temperature del mare, ancora elevate dopo un’estate prolungata.

Previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni

Giovedì 7 novembre

Nord: Nebbie notturne e cielo poco nuvoloso.

Nebbie notturne e cielo poco nuvoloso. Centro: Nubi sparse, qualche pioggia nel sud della Sardegna.

Nubi sparse, qualche pioggia nel sud della Sardegna. Sud: Nubi e rovesci sulla Sicilia.

Venerdì 8 novembre

Nord: Locali nebbie e cielo sereno.

Locali nebbie e cielo sereno. Centro: Nubi sparse, possibili piogge lungo le coste tirreniche.

Nubi sparse, possibili piogge lungo le coste tirreniche. Sud: Nubi con rovesci sulla Sicilia.

Sabato 9 novembre

Nord: Nebbie locali, cielo nuvoloso.

Nebbie locali, cielo nuvoloso. Centro: Nubi sparse, rovesci in Sardegna.

Nubi sparse, rovesci in Sardegna. Sud: Nubi e rovesci in Sicilia.

Ciclone invernale in arrivo da martedì 12 novembre

A partire da martedì 12 novembre, è previsto un ciclone invernale che potrebbe portare pioggia e neve in diverse regioni, segnando un ulteriore cambiamento climatico.