È successo in Russia, durante un allenamento

Ivan Zaborovsky, un calciatore di 16 anni della squadra giovanile della terza lega del club russo Znamia Truda Oriechowo-Zujewo, sabato scorso è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un fulmine durante l’allenamento.

Il video pubblicato su Twitter mostra che la tempesta ha sorpreso i giocatori. Il direttore generale Igor Majorov ha affermato che in questi casi la squadra si allena in un luogo chiuso ma questa volta non sono riusciti a rifugiarsi.

Sfortunatamente, durante l’allenamento, Ivan Zaborovsky è stato colpito da un fulmine. A seguito dell’incidente, l’adolescente ha perso conoscenza ed è stato rianimato sul campo. L’ambulanza è arrivata allo stadio circa otto minuti dopo l’allarme.

Nel filmato si vede il calciatore, in piedi sulla linea di rigore, che crolla a terra. Altri giocatori, ha evidenziato Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, erano in piedi dietro la linea del campo e non sono stati interessati dal fulmine.

Zaborovsky è stato portato in un reparto di terapia intensiva e poi è stato trasportato in un altro ospedale dove è stato messo in coma indotto. Secondo il direttore generale della squadra, il cielo era nuvoloso il giorno dell’incidente ma non c’era una tempesta.

Ecco il video: