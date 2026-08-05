Dramma in Thailandia

Stavano giocando sotto un violento temporale monsonico quando il fulmine ha colpito il terreno di gioco. È accaduto allo stadio Santiphap, nella provincia di Narathiwat, nel sud della Thailandia, durante il torneo regionale Golok Cup, che riunisce formazioni amatoriali thailandesi e malesi.

Un giocatore è morto, altri dodici sono rimasti feriti.

Cosa mostrano le immagini

I video diffusi in rete restituiscono la sequenza: un lampo accecante che illumina all’improvviso il campo, seguito da fiamme e da una nube di fumo nel punto d’impatto.

Nel panico che ne è seguito, giocatori e spettatori corrono attraverso il terreno di gioco, mentre i compagni tentano di rianimare l’atleta colpito. Attorno a lui si raccoglie una piccola folla con ombrelli e una barella, per proteggerlo dalla pioggia battente in attesa dei soccorsi.

Heartbreaking tragedy on the pitch. ? 24-year-old Thai footballer Safwan Awae, a new signing for FC Yala, a third-division team, was struck by lightning and killed during a match. Golok FA Cup game in Su-ngai Kolok, Narathiwat, Thailand ?? One sudden bolt from the sky… and… pic.twitter.com/2m8shcRWsm — BBLHQ ⭐️ (@BluesBallersHQ) August 4, 2026

Chi era la vittima

A perdere la vita è stato Safwan Awae, 24 anni. Trasportato in ospedale in condizioni critiche, l’ala è morta poco dopo per la gravità delle ferite riportate.

“Nonostante l’équipe medica d’emergenza abbia fatto ogni sforzo per salvarlo, la vittima ha ceduto alle gravi lesioni riportate nell’incidente”, ha dichiarato il capo della polizia Thun Sirikhunt, che ha confermato il decesso.

La partita è stata sospesa.

Il sogno appena realizzato

Safwan giocava sia come ala sia come attaccante. Da poco aveva coronato un desiderio inseguito a lungo: la firma con il FC Yala, club semiprofessionistico che milita nella Thai League 3, girone meridionale.

Sui social la società lo ha ricordato con un messaggio commosso, affidato a una formula di cordoglio della tradizione islamica e alle condoglianze alla famiglia del suo nuovo giocatore.

Gli altri feriti

Sono dodici i giocatori rimasti feriti, tutti con ustioni. Tra loro figura anche il 22enne malese Alif Ezzahan Zulkifli.

Il contesto: la stagione delle piogge

Il Sud-Est asiatico attraversa in questo periodo il culmine della stagione delle piogge, che va tipicamente da maggio a ottobre.

È una fase caratterizzata da temporali frequenti e allagamenti improvvisi in tutta la regione.