Violento temporale nella città dove si trova il famoso Santuario

Un violento temporale è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 agosto, a Lourdes, nel distretto di Pic de Jer, in Francia, la città nota per il Santuario, uno dei luoghi di pellegrinaggio cattolico più famosi e frequentati.

Stando a quanto appreso da Le Figaro, citando fonti della polizia, un fulmine ha colpito «la cima della funicolare» che collega la città ‘mariana’ (che si trova a un’altezza di 900 metri), provocando un «impatto sulla baita» che era in fase di discesa.

I passeggeri all’improvviso sono stati scaraventati verso il retro della cambina. Il bilancio è di almeno 12 feriti, di cui due in gravi condizioni (ma non sono in pericolo d i vita). Tra di loro ci sarebbe anche un bambino di tre mesi.

I feriti sono stati portati in ospedale. Una fonte della polizia ha parlato di una tempesta «impressionante» in tutti gli Alti Pirenei.

Da RTL.fr., inoltre, si è appreso che la funicolare si è fermata all’improvviso a causa di un’interruzione di corrente, provocando così la caduta dei 27 passeggeri. I due feriti più gravi sono una donna di 56 e un uomo di 51 anni che si è procurato un trauma facciale.

Sul posto si sono recati 40 vigili del fuoco. L’evacuazione è stata rapida. È stata aperta un’inchiesta, mentre la funicolare non funzionerà fino a un nuovo avviso.