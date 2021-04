È successo a Londra

Una donna è stata arrestata fuori dal Castello di Windsor, nel Regno Unito,per avere corso in topless per la strada dopo il minuto di silenzio per commemorare il principe Filippo, i cui funerali si sono celebrati oggi, sabato 17 aprile.

La donna, mentre correva, ha urlato: «Salviamo il pianeta» subito dopo che la folla presente per il funerale ha cominciato ad applaudire. La donna è saltata anche sopra una statua della regina Vittoria prima di essere portata via da alcuni ufficiali.

La donna indossava soltanto un paio di pantaloncini, gli occhiali da sole e un berretto. I poliziotti hanno anche dovuto recuperare i vestiti della manifestante sparsi nelle vicinanze.

Centinaia di agenti armati hanno assicurato la sicurezza attorno al Castello di Windsor per tenere sotto controllo l’evento. I presenti si sono messi in fila fuori dal castello e alcuni avevano in mano la bandiera del Regno Unito o fiori.