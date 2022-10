Stop dal 15 novembre

Mario Giordano e il suo noto programma televisivo Fuori dal Coro, che va in onda su Rete4, sarà sospeso per tre mesi.

La conclusione del talk show era prevista per il 13 dicembre, invece avverrà il 15 novembre.

Fuori da coro, che va in onda lo stesso giorno di CartaBianca e DiMartedì, dovrebbe tornare in onda il 14 febbraio 2023.

Stando a quanto appreso da Il Fatto Quotidiano, la sospensione è confermata ma il programma tornerà, per l’appunto, in onda. Insomma, non si tratterebbe di una chiusura ma di un arrivederci all’anno prossimo.

Eppure, come riportato su MilanoFinanza.it, c’è chi sostiene che la decisione di Mediaset derivi dal fatto che Mario Giordano “è mal visto da molti dirigenti per il suo stile troppo urlato e perché nel lavoro è abituato a non guardare in faccia nessuno”.

Inoltre, come sottolineato da IlTempo.it, il talk di Rete4 ha costi alti per la messa in scena “che prevede un cast fisso e la realizzazione di sketch, spesso virali sul web”.

Resta da capire chi sostituirà il vuoto lasciato da Mario Giordano nei martedì post 14 novembre. Chi cercherà di togliere ascolti a DiMartedì e Cartabianca?

Intanto, Mario Giordano è in tendenza su Twitter, dividendo i follower: c’è chi parla di censura e chi di sollievo.