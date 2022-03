Furto da oltre 3mila euro

A Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, in Puglia, c’è stato un furto nelle tenute di Al Bano Carrisi. I ladri sono fuggiti con oltre 200 pali in ottone che sono stati sradicati all’interno dei vigneti di negramaro.

L’artista pugliese, 78 anni, ha commentato: “Fa male al cuore. Ne hanno fatto parecchi in questi anni, ed ogni volta si prova tanta amarezza. Tu fai le cose con tanto amore, poi arriva qualcuno, per un capriccio o per un bisogno di soldi, e ti provoca questi danni. Ci sono uomini che costruiscono e uomini che distruggono: bisogna difendersi dai secondi”.

Al Bano ha aggiunto: “Tu fai le cose per bene. Dedichi tanto tempo alla tua terra e lo fai con amore e passione. Poi, però, di colpo arriva chi invece distrugge il tuo lavoro: hanno tagliato fili, tolto i pali, creando un danno all’interno dei vigneti, oltre che un disservizio”.

È stato calcolato che il valore del furto è di poco superiore ai 3mila euro. Indagano i carabinieri della stazione di Cellino San Marco. Nei giorni scorsi si sono registrati altri episodi analoghi ai danni di altri viticoltori.

Di recente, proprio nelle sue tenute, Al Bano ha ospitato quattro profughi ucraini.