Dramma in provincia di Novara

Tragedia al luna park di Galliate, nel Novarese, in Lombardia. Una 15enne è morta dopo essere sbalzata da una giostra, precipitando a terra. Subito soccorsa, la giovane è stata trasferita all’ospedale Maggiore di Novara, in codice rosso, dov’è morta, nonostante lo strenuo tentativo dei medici. L’incidente è avvenuto ieri notte, intorno alle 23, e il decesso all’alba di oggi.

Il luna park, allestito per la festa padronale di San Giuseppe, era al primo giorno di apertura, tornato dopo due anni di stop a causa del Covid-19 e dovrebbe rimanere aperto fino al 27 marzo. Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale, al lavoro per stabilire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. L’incidente è avvenuto all’ultima corsa della giostra. Claudiano di Caprio, sindaco del Comune, ha affermato: “Siamo sconvolti, è una vera tragedia”.

La giostra, il Tagadà, è una sorta di catino che ruota a forte velocità e durante la rotazione viene inclinato facendo sobbalzare chi è all’interno. È stata sequestrata.

La vittima di nome Lodovica atava trascorrendo una serata con gli amici per festeggiare il compleanno. La giovane abitava a Trecate (Novara). Dopo il luna park la comitiva aveva in programma il taglio della torta.