A Gallipoli

Un uomo di 48 anni di Gallipoli si è distinto negativamente per le sue azioni nei confronti dell’ex moglie. Mai rassegnato alla fine del loro matrimonio, l’uomo ha adottato metodi estremi per tormentare la donna, culminati in episodi in cui si è persino mascherato da fantasma, lanciando sassi contro la casa della vittima di notte.

Cronaca di una persecuzione insolita

Questo comportamento ossessivo non si è limitato a spaventose apparizioni notturne. L’uomo si è presentato ripetutamente in tutti i luoghi frequentati dalla sua ex moglie, a qualsiasi ora.

Di fronte a questo scenario, le autorità hanno reagito con fermezza. Gli atti persecutori dell’uomo, insieme a danneggiamenti, minacce gravi e lesioni personali, hanno portato il Questore di Lecce a emettere un provvedimento di ammonimento. Questo invito, senza limite di tempo, esorta l’uomo a conformarsi immediatamente alla legge e a cessare qualunque forma di comportamento vessatorio o violento, sia esso fisico, psicologico, verbale o economico nei confronti dell’ex moglie.