È successo in provincia di Vercelli

Dramma a Gattinara, comune della provincia di Vercelli, in Piemonte. Due ragazze, di 17 e 18 anni, sono state investite in via Valsesia.

La 18enne è morta sul posto, nonostante il tentativo di rianimarla da parte del personale del 118. La 17enne, invece, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Novara. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’incidente.

Stando alle prime informazioni arrivate dal 118, la 18enne (del Biellese) è morta a seguito dell’impatto con il mezzo che l’ha investita, una Mercedes condotta da un 81 enne di Boca. L’incidente è avvenuto in un lungo rettilineo che collega la città con la rotonda che porta a Romagnano (Novara) e in Valsesia.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi, insieme con il magistrato che ha tentato di ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.

Notevoli i disagi al traffico, durati diverse ore. Tutti i veicoli sono stati deviati su altre strade. Secondo le prime ricostruzioni, la strada dove è avvenuto lo schianto è percorsa dalle automobili ad alta velocità.

Si è appreso che le due ragazze erano compagne di classe, nella quarta A indirizzo gestione dell’ambiente e del territorio, sede staccata di Romagnano Sesia dell’istituto Bonfantini di Novara.