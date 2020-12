È successo a Genova

Non ce l’ha fatta il neonato che era rimasto schiacciato su un autobus lo scorso 28 ottobre a San Teodoro, a Genova. Il bambino si trovava nel marsupio della mamma.

L’autista, in via Buozzi, aveva frenato bruscamente e aveva investito una donna che attraversava la strada sulle strisce. La giovane madre, che si stava sedendo all’interno del mezzo, aveva perso l’equilibrio ed era caduta in avanti schiacciando il figlio contro il sostegno di metallo.

Il neonato aveva subito un gravissimo trauma cranico: trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini, era stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico e trasferito in terapia intensiva. Ieri sera, però, il decesso.