A Genova

Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera, sabato 25 marzo, in un’abitazione di Genova, in via Acquarone, durante una serata con altri 14 coetanei.

L’incidente è avvenuto mentre i ragazzi stavano organizzando dei mini incontri di boxe, utilizzando guantoni trovati in casa, decidendo così di trascorrere il sabato sera insieme.

Non sembra che l’uso di sostanze o alcol sia stato un fattore determinante. Purtroppo, il giovane è morto poco dopo la fine del suo “incontro”. Purtroppo, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per evitare il decesso. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda e la Procura dei minori ha ordinato un’autopsia per stabilire la causa del decesso.

Forse morto per un malore

Tuttavia, si è già appreso che gli investigatori hanno escluso che il decesso sia collegato a un colpo subito ma, più probabilmente, a un malore. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella che la vittima, studente liceale, fosse affetta da una patologia cardiaca, anche se giocava a tennis con regolarità.

L’appartamento in cui è avvenuto il dramma era quello di un suo amico ed è stato il gruppo di ragazzini a chiamare subito i soccorsi appena il 15enne si è accasciato a terra.