In provincia di Genova

Andrea Bandini, 25 anni, aveva più volte minacciato la sua ex fidanzata, Giulia Imporzani, promettendole di fare del male alle persone a lei care se non fosse tornata con lui. Nonostante le sue parole inquietanti, nessuno avrebbe potuto immaginare la tragedia che si sarebbe consumata.

La vita a Celesia di San Colombano

Celesia di San Colombano in Certenoli, un tranquillo borgo sulle colline del Chiavarese, vicino a Genova, è lo scenario di questa storia. Angelo Imporzani, 62 anni, e Karin Dupres, 64 anni, vivevano qui con la loro figlia Giulia. L’altro figlio, David, vive lontano. La pace del villaggio è stata spezzata da un crimine efferato.

Una relazione finita in tragedia

Giulia e Andrea Bandini avevano avuto una relazione durata cinque anni, ormai conclusa. Tuttavia, Andrea non accettava la fine della loro storia, specialmente dopo aver scoperto che Giulia frequentava un altro ragazzo. Ha cominciato a scriverle, prima implorandola di tornare con lui, poi minacciandola.

Il 9 giugno, Andrea ha messo in atto le sue minacce. Venerdì scorso ha lasciato la sua casa in affitto a Chiavari, spegnendo il cellulare per non essere rintracciato. Sabato si è introdotto in una casa disabitata vicino a quella dei genitori di Giulia, probabilmente per studiarne le abitudini. La domenica sera, poco dopo le 21, si è arrampicato sulla parete esterna della villetta dei Dupres.

Armato di una roncola, Andrea ha attaccato Karin Dupres, colpendola al viso e alla testa. Le sue urla hanno allertato i vicini, ma non hanno impedito ad Andrea di continuare. Dopo aver sgozzato il cane di famiglia, si è avventato su Angelo Imporzani, colpendolo ripetutamente.

La fuga e la cattura

Terminato l’attacco, Andrea ha rubato le chiavi delle auto degli Imporzani, tentando la fuga con una Fiat 500 dopo aver fallito con la T-Roc. Dopo poche curve, è uscito di strada ed è fuggito a piedi nel bosco. I vicini, però, avevano già allertato i carabinieri che lo hanno inseguito fino a un rifugio a S. Stefano d’Aveto. Qui, Andrea è stato catturato e ha confessato il crimine.

Portato in caserma, Andrea ha rivelato nuovamente quanto commesso davanti al PM Federica Paiola. L’accusa per lui è di duplice tentato omicidio aggravato dalla crudeltà e uccisione di animali. Intanto, i genitori di Giulia lottano tra la vita e la morte al policlinico San Martino di Genova.