A Genova

Dopo il caso dell’anziano che, starnutendo, ha impaurito le cassiere di un supermercato per rubare la spesa, da Genova un’altra storia curiosa che riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia.

Nel capoluogo ligure, infatti, una donna di 59 anni è passata con il semaforo in rosso in corso Quadrio ed è stata di conseguenza fermata dalla polizia locale per essere multata. Agli agenti, però, la donna ha detto di avere il coronavirus. Quindi, non solo la multa ma la donna si è beccata anche una denuncia per procurato allarme.

E non finisce qui: perché la 59enne è stata denunciata pure per sostituzione di persona e guida senza patente. Infatti, non appena fermata dalla polizia locale, la donna ha prima mostrato un documento di guida scaduto e poi ha dichiarato di avere la patate valida a casa. Accompagnata a casa dai vigili urbani, la 59enne ha finto malessere, febbre e mal di testa, dicendo di essere stata contagiata dal Coid-19.

Gli agenti, quindi, hanno dovuto fare scattare la procedura sanitaria e, indossata la mascherina, hanno chiamato il 118. Il personale sanitario, però, in poco tempo ha capito che la 59enne aveva finto.

È stato poi scoperto che la donna ha precedenti penali per furto aggravato e sostituzione di persona ed era stata già sanzionata in passato per guida senza patente e dovrà ora difendersi in tribunale.

