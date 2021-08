Dramma in Germania

Una modella di 36 anni è stata sbranata da due leopardi durante un servizio fotografico in una casa di riposo per animali da esposizione nella Germania orientale, a Nebra, nello stato della Sassonia – Anhalt.

La donna, Jessica Leidolph, amante degli animali (aveva un cavallo, gatti, piccioni e pappagalli) e fotomodella, ha riportato gravi ferite alla testa dopo essere stata attaccata da due leopardi, Troy e Paris, all’interno di un recinto. La 36enne è stata portata in ospedale ma lì è deceduta.

Si era anche diffusa la notizia che uno dei due leopardi fosse fuggito ma si è rivelata falsa: le autorità del Burgenland hanno affermato che non c’è alcun pericolo per la popolazione e che è in corso un’indagine su ciò che è accaduto nella casa degli animali.

Il dramma è avvenuto in un luogo i cui gli ospiti sono anche apparsi in molti film, serie tv (Il Trono di Spade) e spot (BMW). I due leopardi in questione, Troy e Paris, sono apparsi anche in una pubblicità di televisori al plasma della Panasonic.

Le condizioni di vita degli animali, il comportamento e la sicurezza del posto sono stati controllati dai veterinari locali all’inizio di queste mese, non evidenziando alcun problema.

L’associazione animalista Peta ha chiesto che i felini vengano tenuti soltanto in centri di soccorso riconosciuti e non sfruttati per scopi commerciali.

Le leggi nello stato della Sassonia-Anhalt, infine, consentono alle persone di tenere grandi felini «a determinate condizioni».