Ne ha dato notizia TPI

Gerry Scotti ha trascorso una decina di giorni in terapia intensiva.

Il volto noto di Mediaset, positivo al Covid-19 dal 26 ottobre scorso, come riportato da TPI, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva per una decina di giorni dopo che le sue condizioni si sono aggravate, presentando difficoltà respiratorie.

Gerry Scotti, 64 anni, starebbe meglio e ora si troverebbe ricoverato in un altro reparto. Su TPI, infatti, si legge: «Nelle ultime ore la sua situazione è andata per fortuna migliorando ed è stato trasferito in un altro reparto».

Al momento dell’annuncio su Instagram, il conduttore aveva scritto: «Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento».

Il collega Carlo Conti, invece, è tornato a casa, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze.