Le parole della concorrente del reality hanno scatenato i social

Jo Squillo, concorrente del Grande Fratello VIP, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, l’ha detta di nuovo grossa. Sì, perché la cantante, 59 anni, parlando con l’ex schermidore Aldo Montano all’interno della Casa, ha detto: «Mio padre era ghiotto di latte, mangiava tutti i giorni latte e infatti è diventato sordo. La caseina è una colla e infatti gli ha collato le orecchie».

Si tratta di un’affermazione senza fondamento scientifico che, però, proviene da uno show con milioni di telespettatori. Tra l’altro la DJ, convinta vegana, di recente, ha anche espresso la sua ‘teoria’ sulla formazione dei noduli al seno, cioè il consumo (ancora una volta) dei latticini. In molti sui social media hanno chiesto alla produzione e al conduttore Alfonso Signorini di intervenire per timore che qualcuno, nonostante l’assenza di prove scientifiche, possa credere alle teorie di Jo Squillo.

A proposito di ciò, la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ha smentito, sempre di recente, affermazioni simili: «Nonostante molti punti siano ancora da chiarire, i dati disponibili non fanno pensare a un’associazione tra consumo di latte e derivati e aumento del rischio di tumore. Per quanto riguarda il tumore del colon-retto, sembra addirittura che sia vero il contrario, e che questi alimenti possano avere un effetto protettivo».

«Grande Fratello Vip – ha scritto un utente su Twitter – quando ancora deve passare prima che Jo Squillo smetta di dire cose del genere?».