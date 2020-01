Si parte con la nuova edizione del reality show

Da stasera, mercoledì 8 gennaio, su Canale 5, la quarta edizione del Grande Fratello VIP, condotta per la prima volta da Alfonso Signorini.

Nella conferenza stampa di presentazione del reality show il giornalista ha affermato: «Non sono un conduttore di professione e questa edizione avrà il mio mood, lo firmo anche come autore […] Sarà un GF VIP con un’alternanza di registri dove la leggerezza non sarà mai stupida perché senza intelligenza io non mi diverto».

Opinionisti del GF VIP saranno il cantante Pupo e la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara: «Cercavo due facce fuori dal giro, inesplorate. Pupo mi aveva conquistato gia’ dai tempi in cui era inviato alla ‘Fattoria’, Wanda è una donna che vince in un mondo maschilista come quello del calcio», ha spiegato Signorini, 55 anni.

Diciannove i concorrenti più quattro che provengono dalle edizioni storiche del Grande Fratello: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini, il famoso ‘ottusangolo’.

Stasera saranno presentati questi quattro più undici, mentre i restanti otto nella seconda puntata del 10 gennaio. Ecco la lista: Adriana Volpe, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Licia Nunez, Clizia Incorvaia, Elisa De Panicis, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Ivan Gonzales, Michele Cucuzza, Pago (pseudonimo di Pacifico Settembre), Paola Di Benedetto, Paolo Cuavarro e Rita Rusic.

Per tutto il mese di gennaio ci saranno due puntate a settimana, poi il programma proseguirà il lunedì.