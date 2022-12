Il 58enne è ricoverato a Londra

Il calcio italiano è preoccupato per Gianluca Vialli, ex calciatore e allenatore. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime ore.

Vialli, 58 anni, sta combattendo dal 2017 contro un tumore al pancreas e, negli scorsi giorni, è stato ricoverato in una clinica a Londra, dove vive con la sua famiglia e dov’è stato raggiunta ieri sera anche dalla madre 87enne Maria Teresa, giunta da Cremona, città natale dello sportivo.

Appena il 14 dicembre scorso, Vialli, capo delegazione degli Azzurri, ha annunciato alla FIGC che è costretto ad assentarsi nelle prossime gare della Nazionale. L’ex calciatore di Sampdoria, Juventus e Chelsea, ha comunicato: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.