Chi è Sagitta Alter, il grande amore di Gigi Proietti

Gigi Proietti, scomparso nel giorno del suo 80esimo compleanno, era ricoverato da due settimane a Villa Margherita a Roma e se n’è andato per colpa di uno scompenso cardiaco. Al suo fianco, al momento della morte, c’era la sua famiglia: la compagnia Sagitta Alter e le figlie Susanna e Carlotta.

Sagitta Alter, ex guida turistica svedese, non ha mai lasciato solo Proietti. Era l’estate del 1962 quando i due si incontrarono per la prima vota: l’attore aveva 22 anni ed era agli inizi della sua carriera teatrale.

Sagitta Alter, anziché tornare a casa dopo le vacanze, decise di restare a Roma, cominciando così una lunghissima storia d’amore, culminata con la nascita di Carlotta (37 anni) e Susanna (42), la prima costumista e scenografa, la seconda cantautrice e attrice.

Gigi e Sagitta, però, non si sono mai sposati. Perché? L’attore un giorno rispose così in un’intervista rilasciata a DiPiù: «È una domanda che mi fanno proprio tutti. La verità è che io e Sagitta non ci pensiamo più. Non ci tenevamo particolarmente al matrimonio quando eravamo giovani, ma non lo escludiamo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo».

Bellissimo e divertente anche un ricordo di Carlotta, rilascito al Corriere della Sera: «A 14 anni avevo già il vizio del fumo. E una mattina, a scuola, insieme con un paio di miei compagni di classe, mi nascosi per accendere una sigaretta. Una professoressa ci vide e lo spifferò alla preside. ‘Avvertiremo subito le vostre famiglie’, disse alzando la voce. Tornai a casa terrorizzata».

«Mamma era davanti la porta, scura in volto. ‘Ha telefonato la scuola, so che ti hanno scoperta mentre fumavi. E adesso a Papà glielo dici tu. Andai da mio padre. Bussai alla porta del suo studio. ‘Devo confessarti una cosa, papà’. Lui stava sfogliando il giornale. Alzò lo sguardo. ‘Dimmi, amore di papà, che c’è?”. “Ecco, vedi… Stamattina a scuola mi hanno scoperta a fumare una sigaretta”. Sorpreso mi domandò: ‘E perché, non si può fumare a scuola?», ha aggiunto la figlia del grande e indimenticabile attore.