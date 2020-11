Cause e sintomi dello scompenso cardiaco

Il grande attore Gigi Proietti è morto a causa di uno scompenso cardiaco (o insufficienza cardiaca).

Si tratta di una condizione in cui il cuore non pompa più come dovrebbe. Un tipo di scompenso cardiaco è l’insufficienza cardiaca congestizia che richiede un intervento medico tempestivo.

Ora, il nostro corpo dipende dall’azione di pompaggio del cuore per fornire sangue ricco di ossigeno e sostanze nutritive alle cellule. Quando quest’ultime vengono nutrite in maniera corretta, l’organismo può funzionare normalmente.

Con l’insufficienza cardiaca, invece, il cuore s’indebolisce e ciò, in sintomi, si traduce in affaticamento e mancanza di respiro. Ad alcune persone, inoltre, compare anche la tosse. Le attività quotidiane, come salire le scale o portare la spesa, diventano molto difficili da compiere.

Altri sintomi: gonfiore a livello di piedi e gambe; carenza di energia e spossatezza; sonno disturbato a causa di problemi di respirazione; gonfiore o dolore addominale, perdita di appetito; tosse con espettorato “schiumoso” o catarro; aumento della minzione notturna; confusione, perdite di memoria.

L’insufficienza cardiaca è, quindi, una condizione grave e di solito non esiste una cura. Ma molte persone con l’insufficienza cardiaca possono condurre una vita piena e piacevole quando la condizione viene gestita con i farmaci adatti e con i cambiamenti nello stile di vita sano.

In genere, come accennato, lo scompenso cardiaco si sviluppa in seguito a una lesione cardiaca, ad esempio in conseguenza di un infarto del miocardio, di un’eccessiva sollecitazione cardiaca dovuta a un’ipertensione non trattata per diversi anni o a causa di una disfunzione valvolare.

Per quanto concerne le cause, infine, le più frequenti comprendono: coronapatia, un precedente attacco di cuore (infarto del miocadio), pressione sanguigna alta (ipertensione), disfunzioni delle valvole cardiache, cardiopatie congenite (difetti presenti alla nascita), cardiomiopatia (ingrossamento del cuore), endocardite, miocardite (infezione del miocardio), infezione cardiaca e diabete.