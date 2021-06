Le parole dello stilista

Lo stilista Giorgio Armani, al termine della sua sfiilata Uomo Primavera – Estate 2022, che si è svolta a Milano, ha confermato di avere avuto un problema di salute.

Armani, 86 anni, ha raccontato: «Circolano le voci che sono stato ricoverato in ospedale. Ebbene, sì è vero e per 15 giorni. Più quelli fatti a casa. Perché ho avuto un incidente e sono stato operato».

L’incidente è avvenuto circa un mese fa: «Quando hanno aperto i cinema ho detto ‘finalmente vado a vedere un film’. Ma uscendo incontro sulla scala due buzzurri, uno voleva farsi notare e l’altro vendermi dei libri. Erano seduti, io sono passato non ho trovato il gradino e sono caduto di faccia. E ho ottenuto questo risultato», ha detto lo stilista.

«Mi sono rotto l’omero in più punti – ha detto Armani – e me ne hanno dovuti dare diciassette per ricucire tutto. Però volevo esserci per questa sfilata e anche per quella prossima a Parigi e quindi avete notato qualche piccola incertezza nel mio deambulare ecco spiegato il motivo. Era solo quello».