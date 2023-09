Il presidente della Repubblica emerito è ricoverato in una clinica di Roma

C’è preoccupazione per le condizioni di salute Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, 98 anni compiuti lo scorso 29 giugno. Nelle ultime ore, infatti, si sarebbe aggrava la situazione del suo quadro clinico, complesso già da tempo.

Napolitano, nato il 29 giugno 1925 a Napoli, si trova ricoverato in una clinica di Roma: è stato eletto come undicesimo Presidente della Repubblica Italiana il 10 maggio 2006, diventando il primo ex comunista a ricoprire questa carica. È stato rieletto per un secondo mandato nel 2013, poi le dimissioni nel 2015, dovute alle difficoltà legate all’età.