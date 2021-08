Il video straziante di una ragazza afgana che manifesta la sua angoscia per il trattamento riservato dal mondo al suo Paese è diventato virale, pochi giorni prima della conquista di Kabul dei talebani. Ne parla il Daily Mail.

Il video, che ha ottenuto oltre un milione di visualizzazioni, è stato inizialmente pubblicato su Twitter dall’attivista per i diritti umani Masih Alinejad e mostra una ragazza in lacrime, la cui identità resta ignota.

«Non contiamo perché siamo nati in Afghanistan», ha detto la giovane nella clip di 45 secondi. «Non posso fare a meno di piangere», ha aggiunto. «A nessuno importa di noi. Moriremo lentamente nella storia».

“We do not count because we were born in Afghanistan . . . We’ll die slowly in history.” I am heartbroken. The women & girls of Afghanistan have been abandoned. What of their dreams, hopes? The rights they have fought two decades for? #PrayforAfghanistan pic.twitter.com/Os6aSRv5RK

— Khaled Hosseini (@khaledhosseini) August 14, 2021