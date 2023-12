Domani, martedì 5 dicembre, a Padova

Domani, martedì 5 dicembre, a Padova, ci saranno i funerali di Giulia Cecchettin, la giovane per il cui omicidio è eo confesso il fidanzato Filippo Turetta, in carcere a Verona.

Le esequie si celebrerano nella Basilica di Santa Giustina.

Il sindaco Sergio Giordani ha firmato un’ordinanza nella quale proclama il lutto cittadino “tenuto conto che l’amministrazione comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione dei sentimenti dell’intera cittadinanza, intende manifestare in modo solenne il dolore della città per questa grave e dolorosa perdita”.

Nella giornata di domani le bandiere saranno a mezz’asta su tutti gli edifici comunali e il primo cittadino invita “la cittadinanza, le istituzioni, i titolari di attività produttive a manifestare il proprio cordoglio partecipando nelle forme che riterranno piu’ opportune al lutto cittadino”.

La viabilità è stata modificata per agevolare la gestione della folla attesa, circa diecimila person ed è stato sospeso il mercato a Prato della Valle.

Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, ha affermato che ci sarà un rappresentante del Governo ai funerali di Giulia: “Bisogna insegnare il valore del rispetto delle donne e più in generale dell’altro”, ha affermato in un collegamento all’evento ‘Alfabeto del futuro’ in corso al Grattacielo di Intesa-Sanpaolo a Torino.